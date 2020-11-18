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HaberlerMagazin Haberleri 'Maria ile Mustafa' setinde mangal keyfi
18.11.2020 - 13:37 |

'Maria ile Mustafa' setinde mangal keyfi

Atv'de yayınlanan, çekimleri Kapadokya’da devam eden 'Maria ile Mustafa' dizisinin kamera arkasında eğlenceli anlar yaşanıyor.

'Maria ile Mustafa' setinde mangal keyfi
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Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent’in paylaştığı 'Maria ile Mustafa'nın oyuncuları ve set ekibi, sette keyifli vakit geçirmeyi ihmal etmiyor.

Çekim aralarında mangal yakarak köfte ekmek hazırlayan oyuncular, "Ekip arkadaşlarımız, soğuk havalarda yoğun tempoda çalışıyor. Biz de onlara mangal yakmak istedik. Bir işin güzel olması için ekip ruhunun olması şart" dediler.

Maria ile Mustafa setinde mangal keyfi

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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