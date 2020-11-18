'Maria ile Mustafa' setinde mangal keyfi

Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent’in paylaştığı 'Maria ile Mustafa'nın oyuncuları ve set ekibi, sette keyifli vakit geçirmeyi ihmal etmiyor.

Çekim aralarında mangal yakarak köfte ekmek hazırlayan oyuncular, "Ekip arkadaşlarımız, soğuk havalarda yoğun tempoda çalışıyor. Biz de onlara mangal yakmak istedik. Bir işin güzel olması için ekip ruhunun olması şart" dediler.