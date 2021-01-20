MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Maria Sharapova'nın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü!
20.01.2021 - 14:52 |

Maria Sharapova'nın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü!

Uzun süredir aşk yaşadığı Alexander Gilkes ile evlilik yolunda ilk adımı atan Rus tenisçi Maria Sharapova, nişan yüzüğü ile magazin gündemine geldi.

Maria Sharapova'nın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü!
ABONE OL

Beş kez Grand Slam şampiyonu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 2020'nin son günlerinde yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Alexander Gilkes'ten evlilik teklifi aldı. Gilkes ile nikah masasına oturmak için hazırlık yapan Sharapova, beş karatlık nişan yüzüğü ile adından söz ettirdi.

Instagram hesabından 2020 yılını değerlendirdiği bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki sporcu, iri taşlı elmas yüzüğünü gözler önüne serdi. Ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan beş karatlık yüzüğün 400 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi. Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından ısmarlandı ve özel olarak tasarlandı.

Maria Sharapovanın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü

"BU BİZİM KÜÇÜK SIRRIMIZ"
Alexander Gilkes ile hayatını birleştirmeye karar veren Maria Sharapova, mutlu haberi geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Gilkes'ten evlenme teklifi alan 33 yaşındaki Rus tenisçi, gönderisinde "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullanmıştı.

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesine "Evet' diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notunu düşmüştü.

Maria Sharapovanın 400 bin dolarlık nişan yüzüğü

    Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mesut Özil'den Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı

    Mesut Özil'den Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı

    Garbis Zakaryan mezarı başında anılacak

    Garbis Zakaryan mezarı başında anılacak

    CANLI | Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor

    CANLI | Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor

    CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

    CANLI | Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet