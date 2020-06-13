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HaberlerMagazin Haberleri 'Marimar'ın 'Sergio'su Eduardo Capetillo'dan özel röportaj
13.06.2020 - 14:54 |

'Marimar'ın 'Sergio'su Eduardo Capetillo'dan özel röportaj

Bir dönem tüm Türkiye'de fırtınalar yaratıp izlenme rekorları kıran, başrolünde dünyaca ünlü sanatçı Thalia'nın yer aldığı 'Marimar' dizisinin 'Sergio'su Eduardo Capetillo, '2. Sayfa'ya özel açıklamalarda bulundu.

'Marimar'ın 'Sergio'su Eduardo Capetillo'dan özel röportaj
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Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuşan yakışıklı oyuncu Eduardo Capetillo, bilinmeyenlerini anlattı.

Meksika yapımı 'Marimar' dizisinden sonra hayatında neler değişti? İşte o röportaj...

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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