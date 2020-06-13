13.06.2020 - 14:54 |
'Marimar'ın 'Sergio'su Eduardo Capetillo'dan özel röportaj
Bir dönem tüm Türkiye'de fırtınalar yaratıp izlenme rekorları kıran, başrolünde dünyaca ünlü sanatçı Thalia'nın yer aldığı 'Marimar' dizisinin 'Sergio'su Eduardo Capetillo, '2. Sayfa'ya özel açıklamalarda bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuşan yakışıklı oyuncu Eduardo Capetillo, bilinmeyenlerini anlattı.
Meksika yapımı 'Marimar' dizisinden sonra hayatında neler değişti? İşte o röportaj...