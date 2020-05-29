Masal kahramanları

İstanbul cemiyet hayatında, iç mimariw çalışmalarının yanı sıra, stil danışmanlığı ve renk uzmanlığı gibi farklı alanlardaki başarılarıyla isminden bahsettiren Canan Yolaç, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İş insanının, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Stambul markasıyla yaptığı her figür, kendi içinde farklı çağrışımlar barındırıyor. Başta çiçek ve hayvan figürlerinden oluşan tasarımlar da büyük beğeni topluyor.