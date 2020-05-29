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29.05.2020 - 07:00 |

Masal kahramanları

İstanbul cemiyet hayatında, iç mimariw çalışmalarının yanı sıra, stil danışmanlığı ve renk uzmanlığı gibi farklı alanlardaki başarılarıyla isminden bahsettiren Canan Yolaç, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Masal kahramanları
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İstanbul cemiyet hayatında, iç mimariw çalışmalarının yanı sıra, stil danışmanlığı ve renk uzmanlığı gibi farklı alanlardaki başarılarıyla isminden bahsettiren Canan Yolaç, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İş insanının, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Stambul markasıyla yaptığı her figür, kendi içinde farklı çağrışımlar barındırıyor. Başta çiçek ve hayvan figürlerinden oluşan tasarımlar da büyük beğeni topluyor.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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