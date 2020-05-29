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29.05.2020 - 07:00 |

Masisler mutfakta

Cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Dikran Masis, geçtiğimiz günlerde, mutfağa girip yaptığı pizza paylaşımları ile göz doldurmuştu.

Masisler mutfakta
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Cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Dikran Masis, geçtiğimiz günlerde, mutfağa girip yaptığı pizza paylaşımları ile göz doldurmuştu. Yaklaşık üç aydır ev karantinasında olan ailede, bu kez tezgahın başına Theo geçti. Küçük Theo, mimar annesi Yasemin Hanım’la önlüklerini bağlayıp, çeşit çeşit kurabiyeler yaptı. Ana-oğul, bu mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaştı.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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