Masisler mutfakta

Cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Dikran Masis, geçtiğimiz günlerde, mutfağa girip yaptığı pizza paylaşımları ile göz doldurmuştu. Yaklaşık üç aydır ev karantinasında olan ailede, bu kez tezgahın başına Theo geçti. Küçük Theo, mimar annesi Yasemin Hanım’la önlüklerini bağlayıp, çeşit çeşit kurabiyeler yaptı. Ana-oğul, bu mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaştı.