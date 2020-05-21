Maske jesti

Türkiye’nin önde gelen simalarının uzun yıllardır stil danışmanlığını yapan moda tasarımcısı Miray Gündoğdu, örnek bir davranışa imza attı. Nişantaşı’ndaki atölyesinde üretilen maskeleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtmaya başlayan Gündoğdu, “Pandemi sürecinde ekibimle kalplere dokunmaya çalışıyoruz” dedi ve e-ticaret üzerinden de satışlarının devam ettiğinin bilgisini verdi.