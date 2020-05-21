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21.05.2020 - 07:00 |

Maske jesti

Türkiye’nin önde gelen simalarının uzun yıllardır stil danışmanlığını yapan moda tasarımcısı Miray Gündoğdu, örnek bir davranışa imza attı.

Maske jesti
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Türkiye’nin önde gelen simalarının uzun yıllardır stil danışmanlığını yapan moda tasarımcısı Miray Gündoğdu, örnek bir davranışa imza attı. Nişantaşı’ndaki atölyesinde üretilen maskeleri sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtmaya başlayan Gündoğdu, “Pandemi sürecinde ekibimle kalplere dokunmaya çalışıyoruz” dedi ve e-ticaret üzerinden de satışlarının devam ettiğinin bilgisini verdi.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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