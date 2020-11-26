Maske taktı ama...

Maske takmadığı için daha önce iki kez 900 TL para cezası ödediği ortaya çıkan Merve Boluğur, yine bildiğini okuyor. Nişantaşı’nda tek başına yürüyen oyuncunun, tamamen kapatması gereken maskeyi burnunun altına kadar indirip, bu şekilde gezmesi dikkat çekti. Boluğur, gazetecilerin soruları üzerine sinirlenerek, “Beni tek başıma bırakın, alanımı kapatmayın” diyerek, tepki gösterdi.

Oyuncu, ayrıca Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Boluğur, “Bir erkekte en nefret ettiğiniz şey ne?” sorusuna, “Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum” yanıtını verdi. Haç kolyesi takmasına ise oyuncu, “Hacı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca... Ayrımcı değilim. Müslümanım” dedi.