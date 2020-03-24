24.03.2020 - 07:00 |
Maske tesisi kurdu
Tarhan Telli, piyasada en az 5.5 TL’ye satılan maskeyi, 2.5 TL’ye düşürmek için tesis kurup, üretime geçti.
Tarhan Telli, piyasada en az 5.5 TL’ye satılan maskeyi, 2.5 TL’ye düşürmek için tesis kurup, üretime geçti. Yaşanan virüs nedeniyle az bulunan maske sıkıntısını gidermek istediğini belirten iş insanı, “Ülkemiz için her zaman olduğu gibi göreve hazırız” şeklinde konuştu.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.