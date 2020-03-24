Maske tesisi kurdu

Tarhan Telli, piyasada en az 5.5 TL’ye satılan maskeyi, 2.5 TL’ye düşürmek için tesis kurup, üretime geçti. Yaşanan virüs nedeniyle az bulunan maske sıkıntısını gidermek istediğini belirten iş insanı, “Ülkemiz için her zaman olduğu gibi göreve hazırız” şeklinde konuştu.