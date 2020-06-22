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22.06.2020 - 07:00 |

Maskeleri tükendi

Deniz Akkaya’nın tasarladığı 10 farklı türden üretilen 5 bine yakın maske, iki gün içinde tükendi. Modele firmalardan teklif gelmeye başladı

Maskeleri tükendi
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Deniz Akkaya, kendi adını taşıyan marka altında tasarım maske koleksiyonu çıkardı. Model, taşlı, gece, sportif tasarımların yanı sıra ailece kullanılabilecek takım modellerin yer aldığı koleksiyonda, işletmelere özel yapılmış, yıkanabilir ve tek kullanımlık maskelerin de olduğunu belirtti.

Yaklaşık 5 bin maske, Akkaya’nın Instagram’da kendi kurduğu @tasarımmaskeler üzerinden satışa çıktığı andan itibaren iki günde tükendi. Yoğun ilgi nedeniyle farklı tasarımlara başlayan modele, büyük firmalardan teklifler geldiği öğrenildi. Akkaya, 10 farklı model maskeyi, 15 günde tasarladı.

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