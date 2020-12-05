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05.12.2020 - 12:05 |

'Maskeyi kapalı yerde takmak gerçekten zormuş'

'Kuruluş Osman' dizisinin iki güzel oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu ve Seray Kaya, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

'Maskeyi kapalı yerde takmak gerçekten zormuş'
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Alışveriş turları tamamlayan vale noktasında araçlarını bekleyen Yeşim Ceren Bozoğlu ve Seray Kaya, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Set arasında alışverişe geldiklerini söyleyen Bozoğlu, "Senaryomuz bile elimizde" dedi. Dizinin çekimlerinin ovada olduğunu, açık havada rahat bir set geçirdiklerini söyleyen deneyimli oyuncu, "AVM gibi kapalı mekanlarda çalışanlara Allah kolaylık versin, bu maskeyi açık alanda takmak kolay da, böyle kapalı yerde takmak gerçekten zormuş" dedi.

Yeni tedbirler gereği yorgunluk kahvelerini de paket yaptıran yakın arkadaşlar, araçlarının gelmesiyle birlikte muhabirlere teşekkür ederek AVM'den ayrıldılar.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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