'Maskeyi kapalı yerde takmak gerçekten zormuş'

Alışveriş turları tamamlayan vale noktasında araçlarını bekleyen Yeşim Ceren Bozoğlu ve Seray Kaya, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Set arasında alışverişe geldiklerini söyleyen Bozoğlu, "Senaryomuz bile elimizde" dedi. Dizinin çekimlerinin ovada olduğunu, açık havada rahat bir set geçirdiklerini söyleyen deneyimli oyuncu, "AVM gibi kapalı mekanlarda çalışanlara Allah kolaylık versin, bu maskeyi açık alanda takmak kolay da, böyle kapalı yerde takmak gerçekten zormuş" dedi.

Yeni tedbirler gereği yorgunluk kahvelerini de paket yaptıran yakın arkadaşlar, araçlarının gelmesiyle birlikte muhabirlere teşekkür ederek AVM'den ayrıldılar.