MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Maskeyle spor yapmak tehlikeli!
22.05.2020 - 07:00 |

Maskeyle spor yapmak tehlikeli!

Maskeyle spor yapmak tehlikeli!
ABONE OL

Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, koronavirüs dolayısıyla özellikle açık alanda spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu söyledi.

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şimdi ikisi de ünlü! 'Biz bu yola dün çıkmadık gençler'

Şimdi ikisi de ünlü! 'Biz bu yola dün çıkmadık gençler'

Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!

Survivor Evrim: Şebek de, şaklaban da çok!

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!

Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un 'TikTok' videosunu ti'ye aldı!

Müzisyenlere bin TL yardım

Müzisyenlere bin TL yardım

Sıradaki Haber