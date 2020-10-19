MasteChef kim elendi? 18 Ekim MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam eleme gecesi ile ekrana geldi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden ismi şefler açıkladı. 6 yarışmacı eleme potasındaydı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı ilk kaybeden takım kırmızı takım olmuştu. Kırmızı takımdan Didem ve Özgül ilk çıkan eleme adayları oldu. İkinci dokunumazlık oyununda ise mavi takım kaybetti 3. ve 4. eleme adayları ise Esra ve Emir oldu. MasterChef son dokunulmazlık oyununda ise kaybeden mavi takımdan Tanya ve Uğur eleme potasına çıktı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

İlk etapta Emir, Uğur ve Esra turu geçmeyi başarırken. Tanya Özgül ve Didem arasındaki yarışta elenen isim Didem oldu.

DİDEM DEVAY KİMDİR?

07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Didem Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Didem Devay, İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır.