MasterChef 113. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef Türkiye 112. bölümde neler oldu?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu yine izleyiciyi ekrana kitliyor. Yayımlanan son bölümünde ödül oyunu oynayan yarışmacılar, rekabetleriyle nefesleri kesti. Peki, 1 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Son dölümde neler yaşandı? İşte, MasterChef son bölüm detayları...

Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağını da evlere taşıyan MasterChef 112. bölüm ardından 113. yeni bölüm fragmanı takipçilerinin beğenisine sunuldu. Yeni bölümde; 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında dokunulmazlık mücadelesi verilecek. Yarışmacıların tabaklarını ise özel misafirler tadıp değerlendirecek.

MASTERCHEF 112. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hafta içi ve hafta sonu ekrana gelen MasterChef'in 112. bölümünde ödül oyunu heyecanı damga vurdu. Yarışmacıların 25 bin TL'lik ödül için ter döktüğü bölümde sona kalan Özgül, Eray ve Barbaros Edirne tava ciğer ve pilav menüsüyle jüriyi etkilemeye çalıştı. Günün sonunda kazanan ise Eray oldu.