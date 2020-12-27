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27.12.2020 - 00:45 |

MasterChef 2. finalist belli oldu! MasterChef'te en düşük puanı toplayarak kim elendi?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye adım adım finale ilerliyor. MasterChef Türkiye 2020 sezonunda son 4'e Emir, Barbaros, Özgül ve Serhat kalmayı başardı. Birbirinden hırslı ve başarılı isimlerin bir arada bulunduğu MasterChef Türkiye'de ilk finalist Serhat oldu. Peki bu akşam eleme oldu mu, kim elendi? MasterChef'te finale kalmayı başaran 2. isim kim oldu?

MasterChef 2. finalist belli oldu! MasterChef'te en düşük puanı toplayarak kim elendi?
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Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin jürisinde olduğu MasterChef Türkiye aylardır izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. TV8 ekranında bu akşam da yayınlanan MasterChef Türkiye'de baklava yapılıyor. En lezzetli baklavayı kim yaptı merak konusu. Jüri tarafından seçilecek olan baklavadan yüksek puan alan finale seçilmiş oldu.. Geriye kalan iki isim arasında ise eleme oyunu oynanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 2. FİNALİST BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'nin finaline seçilen 2. isim Barbaros oldu. 66 Puan ile Emir ve Özgül'ü geride bırakmayı başardı.

İLK FİNALİST BELLİ OLMUŞTU

MasterChef'te geçtiğimiz gün oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.

Üçüncü ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu.

Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.

ÖZGÜL VE EMİR ELEME OYUNU OYNAYACAK

MasterChef Türkiye'de Özgül ve Emir arasından biri yarışmaya veda edecek, biri ise finale adım atacak. İki yarışmacının vereceği mücadele 27 Aralık Pazar günü ekrana gelecek.

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