MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? 2019 MasterChef birincisi kim olmuştu, Alican mı Cemre mi?

MasterChef 2019 şampiyonu kim olmuştu sorusu araştırma konusu olmaya başladı. 17 Temmuz Cuma akşamı ekrana yeni sezon ilk bölüm ile ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasını izleyecek olan seyirciler geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ismi hatırlamak için araştırmalarına başladı. MasterChef'te geçtiğimiz sezon finale kalan iki isim olan Alican ve Cemre arasında finalde kıyasıya bir mücadele yaşanmış MasterChef finaline kalan iki isim üç oyun oynayarak jüriye hünerlerini bir kez daha sergileme şansı elde etmişti. Oynanan üç oyun sonunda jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna üç ayrı kategoride yarışmacılara verdikleri puanları açıklayarak 2019 şampiyonu olan ismi belirledi.

2019 MASTERCHEF YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

2019 MasterChef şampiyonu açıklandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde karşı karşıya gelen Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık 3 oyun oynandı.

İlk iki yarışmanın ardından canlı yayında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.

1. oyun Uluslararası Mutfak Menüsünde Alican 22 Cemre ise 21 puan aldı, 2. oyun Türk Mutfağı Menüsünde Cemre 43 puana yükselirken Alican 42 puan aldı.

3. oyun puanlamaları sonucunda Alican Sabunsoy 74 puan alırken, Cemre Uyanık 77 puan aldı ve şampiyon oldu!

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.