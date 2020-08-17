MasterChef 2019 yarışmacısı Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın kaç yaşında, aslen nereli?
MasterChef 2019 kadrosunda yer alan isimler arasında yer alan Mustafa Aydın bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef 2020 yarışmasına katılacak. Geçtiğimiz sezon şefler tarafından çoğu kez oyun dışında bırakılan isimler arasında yer alan ve Mustafa Aydın, yarışmacı arkadaşları ile yaşadığı tartışmalar ile gündeme gelmişti. Peki MasterChef Mustafa Aydın kimdir?
Mustafa Aydın kimdir sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun en fazla konuşulan yarışmacıları arasında yer alan ve MasterChef 2020 kadrosunda yer alan Eda Karabulut Nayır ile yaşadığı diyaloglar ile gündeme gelen Mustafa Aydın hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki MasterChef Mustafa Aydın kimdir?
MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?
31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.