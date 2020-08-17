MasterChef 2019 yarışmacısı Mustafa Aydın kimdir? Mustafa Aydın kaç yaşında, aslen nereli?

Mustafa Aydın kimdir sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun en fazla konuşulan yarışmacıları arasında yer alan ve MasterChef 2020 kadrosunda yer alan Eda Karabulut Nayır ile yaşadığı diyaloglar ile gündeme gelen Mustafa Aydın hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki MasterChef Mustafa Aydın kimdir?

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.