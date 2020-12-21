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21.12.2020 - 21:54 |

21 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef 2020 final haftası başladı

MasterChef Türkiye, 4 finalist ile final haftasına girdi. Her gün bir adayın eleme potasına gideceği yarışmada Serhat, Barbaros, Emir ve Özgül son 4 isim oldu. Peki, 21 Aralık MasterChef ilk eleme adayı kim oldu?

21 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef 2020 final haftası başladı
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Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef'te finale günler kaldı. 4 yarışmacı son haftada şef tabakları ile izleyici karşısında olacak. 21 Aralık Pazartesi günü Rafet İnce'nin tabağı ile mücadele verildi. Oyunun sonunda bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak. İşte, MasterChef şef tabağı yarışması detayları...

MASTERCHEF FİNAL OYUNU NASIL OLACAK?

MasterChef 126. bölümde ilk dörde kalan yarışmacılar, sonunda MasterChef önlüklerini giydiler. Her akşam yapılacak 3 oyunla yarışmacıların tabakları 10 üzerinden değerlendirilecek. Günün sonunda ise en düşük puanı alan eleme adayı olacak. İlk oyunda Rafet İnce Şef özel tabağı ile yarışmaya katıldı.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM?

Final haftasında her gün yarışmacılar bir şefin tabağı ile yarışacak ve jüriden en düşük puanı alan bir isim eleme potasında gidecekti ve yapılan üç oyun ardından ilk aday belirlendi.

Barbaros 66 puan ile gecenin birincisi oldu. 65 puan ile Serhat ikinci, Özgül 57 ile üçüncü oldu. Emir ise ilk eleme adayı oldu.

 

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Cadde Yazarları

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