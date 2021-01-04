MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? Serhat Doğramacı biyografisi...

Serhat Doğramacı kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef 2020'nin Şampiyonu olan Serhat Doğramacı şampiyon olduğunu öğrendikten sonra en yakın arkadaşı, aynı zamanda yarışmadaki en büyük rakibimi Barbaros'un yanında sevincini belli etmedi. Kupayı kaldırırken en yakın arkadaşı ve rakibini unutmadı. Bir kupa iki şampiyon var diyerek arkadaşı Barbaros'u yüceltti. Peki Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Doğramacı, 23 yaşındadır ve MasterChef yarışmasına da İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık mesleğini icra eden yarışmacı, 9-10 senedir bu mesleğin içinde yer alıyor. Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazandı.

Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalıştı. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.