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27.12.2020 - 21:10 |

MasterChef 27 Aralık kim elendi? MasterChef 3. finalist belli oldu mu, en yüksek puanı kim aldı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye final haftası için geri sayım başladı. Ekrana gelen 129. bölümde düzenlenen üç oyun sonunda Barbaros ikinci finalist olmayı başarmıştı. 27 Aralık Pazar akşamı ise 3. finalist heyecanı yaşanıyor. Peki, MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef 27 Aralık kim elendi? MasterChef 3. finalist belli oldu mu, en yüksek puanı kim aldı?
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MasterChef, son bölümde üç tabak çıkaran Barbaros, Özgül ve Emir, final haftasına gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. Özgül ile Emir arasında geçecek heyecanlı yarışmaların ardından bir kişi yarışmaya veda ederken bir yarışmacı da finalist olacak. Son olarak baklava yapan yarışmacılar, en zorlu sınavını pazar akşamı verecek. İşte, MasterChef finalistleri...

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

Finale giden haftada son 4'e kalan Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir, finalde kazanarak MasterChef olmak için en iyi tabağı yapmaya çalışıyor. Önceki oyunlarda ilk finalist Serhat olmuştu, cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde de ikinci finalist Barbaros oldu. 

MasterChef 27 Aralık kim elendi MasterChef 3. finalist belli oldu mu, en yüksek puanı kim aldı

27 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Pazar akşamı yayımlanan 130. yeni bölümde Emir ve Özgül arasında üçüncü finalist olma heyecanı yaşanıyor. Henüz elenen isim ve üçüncü finalistin kim olduğu belli olmadı. Detaylar, açılandıkça haberimizde olacak.

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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