Masterchef Arem kimdir, nereli? Masterchef Arem Yüce kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'de ana kadroyu belirlemek için final turu gerçekleştiriliyor. Masterchef'te yarışan isimlerden biri ise Arem Yüce...İzleyiciler yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki Masterchef Arem Yüce kimdir?

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmacısı Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş.