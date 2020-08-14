MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef Arem kimdir, nereli? Masterchef Arem Yüce kaç yaşında?
14.08.2020 - 15:31 |

Masterchef Arem kimdir, nereli? Masterchef Arem Yüce kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'de final turunda yarışmacılar birbirleri ile rekabet ediyorlar. Arem Yüce, MasterChef Türkiye'de final turunda yarışıyor. Arem'in yaşamı ise merak ediliyor. İlte Masterchef Arem'in hayatı...

Masterchef Arem kimdir, nereli? Masterchef Arem Yüce kaç yaşında?
ABONE OL

Masterchef Türkiye'de ana kadroyu belirlemek için final turu gerçekleştiriliyor. Masterchef'te yarışan isimlerden biri ise Arem Yüce...İzleyiciler yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki Masterchef Arem Yüce kimdir?

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmacısı Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Levent Yüksel'den Özlem Öztürk paylaşımı

    Levent Yüksel'den Özlem Öztürk paylaşımı

    Mustafa Ceceli'den üç günlük kısa bir mola

    Mustafa Ceceli'den üç günlük kısa bir mola

    Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi

    Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi

    Doya Doya Moda kim elendi 14 Ağustos 2020? Doya Doya Moda haftanın finali...

    Doya Doya Moda kim elendi 14 Ağustos 2020? Doya Doya Moda haftanın finali...

    Sıradaki Haber