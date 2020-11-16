MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit biyografisi

Ayyüce Kamit kimdir sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son haftalarda eleme potasına hiç girmeyen Ayyüce Kamit son olarak geçtiğimiz hafta Mavi takım kadrosunda yer almıştı. Kaptanlık oyununda Esra'ya kaybeden Ayyüce haftanın ilk oyunu olan ödül oyununda da yine Esra'ya kaybetmişti. İşte Ayyüce Kamit hakkında merak edilenler...

AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

1996 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.