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23.11.2020 - 21:03 |

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit elendikten sonra yaptığı açıklama ile şefleri gözyaşına boğdu

MasterChef Ayyüce kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen MasterChef son bölümde Sefa, Uğur ile birlikte eleme adayı olan Ayyüce Kamit bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Ayyüce Kamit elendiğini öğrendikten sonra yaptığı açıklamalar ile şefleri gözyaşına boğdu. Peki Ayyüce Kamit kimdir?

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? Ayyüce Kamit elendikten sonra yaptığı açıklama ile şefleri gözyaşına boğdu
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MasterChef yarışmasında son olarak dün akşam gerçekleştirilen elemede yarışmaya veda eden isim Ayyüce Kamit oldu. Sefa, Uğur ile birlikte eleme potasında yer alan Ayyüce Kamit bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Şefler Ayyüce hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Büyük zorluklar yaşayarak sektöre girdiği anları anlatan Ayyüce'nin anlattıkları şeflerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu?

AYYÜCE ELENDİKTEN SONRA HANGİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU?

Ayyüce Kamit elendikten sonra açıklamalarda bulundu. Sektör için büyük emek verdiğini açıklayan Ayyüce Kamit sektörde ilk olarak fiziksel dezavantajını yıkmaya çalıştığını açıkladı. Sonrasında ise büyük zorluklar yaşadığını İstanbul'a tek başına geldiğini ve 1 yıl boyunca penceresi olmayan bir evde yaşadığını anlattığı anlarda şefler gözyaşlarına hakim olamadı. Peki Ayyüce Kamit kimdir?

AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

1996 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.

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