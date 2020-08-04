MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nereli?

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolarda rakiplerini yenerek bir üst tura çıkan isimler arasında Ayyüce Kamit de yer aldı. Ayyüce şimdi ise final turunda yarışarak MasterChef Türkiye'nin 16 yarışmacısı arasına girmek için rekabet ediyor. Peki MasterChef Ayyüce kimdir?

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

MasterChef Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.