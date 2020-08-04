04.08.2020 - 20:23 |
MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nereli?
MasterChef Türkiye'nin final turunda yarışan isimlerden biri ise Ayyüce Kam,t oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışan Ayyüce'nin yaşamı merak konusu oldu. İşte MasterChef Ayyüce'nin yaşamı...
MasterChef Türkiye'de üçlü düellolarda rakiplerini yenerek bir üst tura çıkan isimler arasında Ayyüce Kamit de yer aldı. Ayyüce şimdi ise final turunda yarışarak MasterChef Türkiye'nin 16 yarışmacısı arasına girmek için rekabet ediyor. Peki MasterChef Ayyüce kimdir?
MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?
MasterChef Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.