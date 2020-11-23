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23.11.2020 - 09:57 |

Masterchef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit boyu, kilosu

Masterchef Ayyüce, ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu. Sık sık eleme potasına giren ve her defasında potadan çıkmayı başaran Ayyüce, programın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Ayyüce Kamit yaşamı merak konusu oldu. İşte Masterchef Ayyüce'nin hayatı...

Masterchef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Ayyüce Kamit boyu, kilosu
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Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Masterchef'te yarışmacıları yemekleri ile rekabet ediyorlar. Masterchef'te sessizliği ile dikkat çeken Ayyüce, yaptığı yemekler ile de adından söz ettiriyor. Peki Masterchef Ayyüce Kamit kimdir?

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir. 22 Kasım Pazar günü gerçekleşen bölümde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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