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HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Ayyüce yanlışlıkla sirkeyi Eray'ın burnuna sıktı
30.10.2020 - 10:37 |

MasterChef Ayyüce yanlışlıkla sirkeyi Eray'ın burnuna sıktı

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye'de, 11'inci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu Çanakkale'de oynandı. Bu sırada oldukça ilginç anlar yaşandı.

MasterChef Ayyüce yanlışlıkla sirkeyi Eray'ın burnuna sıktı
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Mavi takımda yer alan Ayyüce Kamit, elindeki sirkeyi takım arkadaşına koklatmak isterken yanlışlıkla Eray Aksungur'un burnuna sıktı. Kısa süreli rahatsızlık yaşayan yarışmacı, kenarda kendine geldi.

Bu sırada jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, "Oğlum ne yapıyorsun orada? Takım yarışıyor, sen neredesin?" diyerek, Eray'ı azarladı. MasterChef Eray ise "Burnuma sirke sıktı şef. Burnumun içerisi yandı bitti" cevabını verdi.

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