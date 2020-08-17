MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu biyografisi
MasterChef'te son 16'ya kalan son iki yarışmacı dün akşam ekrana gelen son bölüm ile belirlendi. Son 16'da yarışacak olan isimler arasında yer alan Barbaros Yoloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. MasterChef 2. final turunda balkona çıkmaya hak kazanan ilk yarışmacı olarak dikkatleri üzerine çeken MasterChef Barbaros yaptığı konuşmalar ile adından söz ettiriyor. İşte Barbaros Yoloğlu hakkında merak edilenler...
MasterChef'te son 16'ya kalan isimlerin tamamının belirlenmesinin ardından bu akşam ekrana gelecek olan ilk bölümde 16'ya kalan birbirinden başarılı yarışmacılar arasında kaptanlık oyunu oynanacak. MasterChef ikinci final turunda ilk önlüğü alan isim olan Barbaros Yaloğlu yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Yarışmadaki iddiasını final turunun ilk oyununda balkona çıkarak ispat eden Barbaros Yaloğlu'nun bu akşam ekrana gelecek olan ilk kaptanlık oyununda nasıl bir performas serghileyeceği de büyük merak konusu...
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi. Kendisine güvendiğini ve mutfakta başarılı olduğunu ifade eden yarışmacı, final turuna çıkarak bunu kanıtladı.