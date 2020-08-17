MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu biyografisi

MasterChef'te son 16'ya kalan isimlerin tamamının belirlenmesinin ardından bu akşam ekrana gelecek olan ilk bölümde 16'ya kalan birbirinden başarılı yarışmacılar arasında kaptanlık oyunu oynanacak. MasterChef ikinci final turunda ilk önlüğü alan isim olan Barbaros Yaloğlu yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Yarışmadaki iddiasını final turunun ilk oyununda balkona çıkarak ispat eden Barbaros Yaloğlu'nun bu akşam ekrana gelecek olan ilk kaptanlık oyununda nasıl bir performas serghileyeceği de büyük merak konusu...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi. Kendisine güvendiğini ve mutfakta başarılı olduğunu ifade eden yarışmacı, final turuna çıkarak bunu kanıtladı.