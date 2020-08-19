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19.08.2020 - 12:14 |

Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Masterchef Barbaros Yoloğlu ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef Türkiye'de yarış tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef Türkiye'de takımlar belirlendi. Kırmızı takımda yarışan bir isim ise Barbaros Yoloğlu oldu. İşte Masterchef Türkiye'de yarışan Barbaros'un yaşamı...

Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Masterchef Barbaros Yoloğlu ne iş yapıyor, nereli?
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Masterchef yarışmacıların yaşamları ise merak konusu. Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri ise kırmızı takımda yarışan Barbaros Yoloğlu...Peki Masterchef Barbaros kimdir?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katıldı.

    Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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