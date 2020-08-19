Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Masterchef Barbaros Yoloğlu ne iş yapıyor, nereli?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Masterchef yarışmacıların yaşamları ise merak konusu. Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri ise kırmızı takımda yarışan Barbaros Yoloğlu...Peki Masterchef Barbaros kimdir?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katıldı.