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21.09.2020 - 15:43 |

Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Masterchef Barbaros Yoloğlu nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Barbaros geçtiğimiz hafta tabağının yer düşmesi ile programda konuşulmuştu. Masterchef2in 16 kişilik ana kadrosunda yer alan Barbaros Yoloğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki Masterchef Barbaros kimdir?

Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Masterchef Barbaros Yoloğlu nereli, ne iş yapıyor?
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Masterchef Türkiye'de yarışmacıların kıyasıya rekabet ekranlara geliyor. Barbaros Yoloğlu, Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. . Peki Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR

Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

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    Cadde Yazarları

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