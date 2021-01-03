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03.01.2021 - 20:07 |

MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?

Barbaros Yoloğlu, 2020 MasterChef şampiyon adayı olarak öne çıkıyor. Serhat Doğramacı ile son ikiye kalan MasterChef Barbaros, tabakları ile yarışmanın iddialı isimleri arasında bulunuyordu. Peki, MasterChef şampiyon adayı Barbaros kim? İşte, Barbaros Yololoğlu biyografisi...

MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?
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MasterChef Barbaros, ekranların en çok izlenen ve sevilen yarışması TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin kadrosunda yer alarak adından söz ettiren isim oldu. Samsunlu yarışmacı Bodrum'da bir restoranda aşçılık yapıyordu. Güreş sporu ile de ilgilenmiş olan Yoloğlu, 2020 MasterChef yarışmasına dahil olmuştu. 

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

MasterChef Barbaros, 26 yaşındadır ve Samsun'un alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı e-ve ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etti.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasında ilk 16 arasında yer aldı.

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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