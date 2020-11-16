MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu biyografisi
16.11.2020 - 21:43 |

MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu biyografisi

Son haftalarda eleme potasında sıkça yer alan isim olan Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz haftada kaybedilen ilk takım oyunun ardından potaya giden ilk isim olmuştu. Bu hafta potaya giden isimler arasında Eray'ın ardından potadan çıkan ikinci isim olan Barbaros Yoloğlu son 9'a kalmayı başarmıştı. Peki Barbaros Yoloğlu kimdir?

MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu biyografisi
ABONE OL

Son üç haftadır aralıksız olarak potada yer alan isim olan Barbaros Yoloğlu kimdir sorusu MasterChef yarışmasının takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kırmızı takım kaptanı Emir Elidemir tarafından takıma alınan ilk isim olan Barbaros Yoloğlu bu hafta nasıl bir performans sergileyecek büyük merak konusu. İşte Barbaros Yoloğlu hakkında merak edilenler...

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Alevlere Karşı filmi hangi yıl çekildi?

Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Alevlere Karşı filmi hangi yıl çekildi?

Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Geniş Aile: Komşu Kızı kaç yılında çekildi?

Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Geniş Aile: Komşu Kızı kaç yılında çekildi?

Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? İşte Bulut Duman biyografisi

Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? İşte Bulut Duman biyografisi

Murat Başaran kimdir? Murat Başaran nereli, kaç yaşında?

Murat Başaran kimdir? Murat Başaran nereli, kaç yaşında?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet