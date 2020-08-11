Masterchef Celal kimdir, kaç yaşında? Masterchef Celal Sarıgül nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'in ana kadrosunda 16 yarışmacı yer alacak. Geçtiğimiz hafta final turunda 8 kişi belirlendi. Bu hafta ise diğer 8 isim belirlenecek. Masterchef'in final turunda yarışan Celal Sarıgül'ün hayatı ise merak konusu. Peki Masterchef Celal kimdir? İşte detaylar...

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Masterchef Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.