22.08.2020 - 15:46 |
MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? MasterChef Celal Sarıgül nereli, ne iş yapıyor?
Masterchef'te yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren isimlerden biri ise Celal Sarıl gül oldu. Yarışmaya Kıbrıs'tan katılan Celal'in yaşamı merak konusu. Peki Masterchef Celal kimdir?
Masterchef'te takım oyunları başladı. Masterchef'te ilk takım oyununu Kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takımın eleme adaylarından biri ise Celal Sarıgül oldu. Celal'in yaşamı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Masterchef Celal kimdir, kaç yaşında?
MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?
Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi.