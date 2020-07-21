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21.07.2020 - 11:36 |

MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? MasterChef Celal Sarıgül'ün yaşamı...

MasterChef Celal ile ilgili detaylar araştırılıyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken yarışmacılar arasında da Celal Sarıgül yer aldı. Gündemde MasterChef Celal'in kim ve nereli olduğu bulunuyor. İşte MasterChef Celal ile ilgili detaylar...

MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? MasterChef Celal Sarıgül'ün yaşamı...
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MasterChef'in yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başladı. Yarışmacıların yaşamları araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de yarışan Celal Sarıgül, yeni bölüm fragmanında yer aldı. Peki MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye Celal Sarıgül'ün biyografisi...

CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Celal Sarıgül 26 yaşında ve aşçılık yapıyor.

    21 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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