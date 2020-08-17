17.08.2020 - 12:34 |
Masterchef Celal kimdir, nereli? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında?
Masterchef'te dün son 16'ya kalan 2 ismin daha belirlenmesi ile ana kadro tamamlandı. Masterchef'in ana kadrosunda yer alan Celal Sarıgül, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. İşte MasterChef Celal'in hayatı...
Masterchef'in final turu tamamlandı. Final turunda 16 yarışmacı arasına giren isimlerden biri ise Celal Sarıgül oldu. 26 yaşında olan Celal'in yaşamı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Masterchef Celal Sarıgül kimdir?
MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?
Masterchef Türkiye'den son 16'ya giren Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.