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02.09.2020 - 17:38 |

Masterchef Celal kimdir, nereli? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında, mesleği ne?

Masterchef Celal, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanarak Mavi takımın kaptanı oldu. Masterchef yarışmacılarının hayatları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki bu haftanın Mavi takım kaptanı Masterchef Celal kimdir?

Masterchef Celal kimdir, nereli? Masterchef Celal Sarıgül kaç yaşında, mesleği ne?
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Masterchef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'te her hafta yarışmacılar kaptanlık için rekabet ediyorlar. Mavi takım kaptanı bu hafta Celal Sarıgül oldu. Celal, programın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki Masterchef Celal kimdir?

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

1994 yılında Antalya’da doğan Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs’ta yaşamaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mutfak Sanatları mezunu olan Sarıgül, beş senedir aktif olarak aşçılık yapmaktadır.

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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