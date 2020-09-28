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28.09.2020 - 10:19 |

MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2020'de dün akşam yarışmaya veda eden isim Celal Sarıgül oldu. Celal'in yarışmaya veda etmesinin ardından bu hafta yarışmaya yedeklerden katılacak olan son isim Didem Devay oluyor. MasterChef yarışmasını yakından takip eden izleyiciler Didem Devay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. Peki Didem Devay kimdir?

MasterChef Didem Devay kimdir? Didem Devay kaç yaşında, aslen nereli?
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MasterChef 2020'ye yedeklerden katılacak olan son isim Didem Devay oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan Kaptanlık oyunu öncesinde Şefler yarışmaya yedeklerden son katılacak olan ismin Didem Devay olduğunu açıklıyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde yarışmaya veda eden isim Celal Sarıgül olmuştu. Celal'in yarışmaya veda etmesinin ardından yeni haftada son 16'ya yedeklerden dahil olan son isimde açıklandı. Peki Didem Devay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

DİDEM DEVAY KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef’e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti.

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