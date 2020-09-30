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30.09.2020 - 01:37 |

Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu... Eleme adayları kimler?

MasterChef 67. bölümü bu akşam seyircisi ile buluştu. Yeni bölümde Mavi ve Kırmızı takımda yarışmacılar teke tek yarıştı. Peki kazanan takım kim oldu?

Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu... Eleme adayları kimler?
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MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda sürpriz yaşandı ve yarışmacılar teke tek düello yaptı. Şimdi kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar teke tek yarıştı. Oyun sonunda galip gelen taraf 5-3'lük skorla Mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Bu yarıştan galip gelen isim Emir oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te galip gelen Emir, eleme adayı olarak Esra'yı seçti. Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu ikinci eleme adayı ise Duygu oldu.

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
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Cadde Yazarları

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