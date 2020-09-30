Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu... Eleme adayları kimler?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda sürpriz yaşandı ve yarışmacılar teke tek düello yaptı. Şimdi kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar teke tek yarıştı. Oyun sonunda galip gelen taraf 5-3'lük skorla Mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Bu yarıştan galip gelen isim Emir oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te galip gelen Emir, eleme adayı olarak Esra'yı seçti. Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu ikinci eleme adayı ise Duygu oldu.