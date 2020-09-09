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09.09.2020 - 23:08 |

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! Eleme adayları kimler?

MasterChef'in 50. bölümü bu akşam seyircisiyle buluştu. Son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar yine bir menü hazırlayıp şeflere sundular. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! Eleme adayları kimler?
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MasterChef'te yeni hafta yeni oyunlar... Bu akşam yarışmacılar kaderlerini belirleyen ikinci dokunulmazlık oyununa çıktılar. Tartışmaların, eğlenceli anların yaşandığı son bölümde şimdi hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı merak ediliyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef2in ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım kırmızı, kaybeden takım ise mavi takım oldu. Böylelikle mavi takım yine bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yine mavi takım kaybetmiş. Duygu ve Furkan eleme adayı seçilmişti. Birazdan iki isim daha eleme adayı olacak.

9 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni9 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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