MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında? Ebru Has aslen nereli?

MasterChef'te olayların sürekli odağında yer alan bazı takım arkadaşları tarafından ana yemeğin sorumluluğunu almaktan kaçındığı suçlamaları ile gündeme gelen isimlerden biri de Ebru Has oldu. Geçtiğimiz haftalarda Emir ve Furkan ile tartışma yaşayan Ebru, Emir'in kendisine ana yemekte sorumluluk almadığı için rezil bir aşçısın açıklamalarının ardından Ebru, takım arkadaşının üzerine yürümüş olaya şeflerin müdahalesinin ardından olay tatlıya bağlanmıştı. Peki MasterChef Ebru kimdir?

MASTERCHEF EBRU KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı’nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışan Ebru Has, Emirgan’da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.