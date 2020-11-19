Masterchef Ekin kimdir, kaç yaşında? Masterchef Ekin Eylem Ulaş nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef'in bu akşam yayınlanacak bölümünde eski yarışmacılardan Ekin, Güzide ve Suna tadım yapmak için programda yer alacaklar. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te yer alan Ekin'in yaşamı ise merak konusu. Peki Masterchef Ekin kimdir?

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.