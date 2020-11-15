15.11.2020 - 21:58 |
Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım Masterchef eleme adayları...
Masterchef dokunulmazlık oyunu bu akşam ekranlara geldi. Masterchef'te yarışmacılar bu akşam Karadeniz yemekleri hazırladılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olacak. Peki 15 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün eleme yaşanacak. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takımdan bir isim eleme potasına gidecek. Peki 15 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
15 Kasım tarihinde yayınlanan Masterchef'te dokunyumazlığı kazanan ekip Kırmızı takım oldu.
BU AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu akşam yayınlanan bölümde henüz eleme adayı belli olmadı. Eleme adayı belli olunca detaylar yer alacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Barbaros
Eray