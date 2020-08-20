MasterChef eleme adayı kimler oldu? (19 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de son 16'nın geçtiğimiz gün belli olmasının ardından dün de takım kaptanları belli olmuştu. Bu akşam 30. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Kırmızı Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.



Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasındaı kazanan isim ise Özgül oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, ilk eleme adayı olarak Eray'ın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Esra seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Celal ve Sedat'ın ardından Eray ve Esra oldu.



MASTERCHEF 2020 TAKIMLARI



Mavi takım kaptanı olan Tanya kendi takımına, Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah'ı seçti.



Kırmızı takıma seçilen Ayyüce ise, Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal'i takımına aldı.