MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? (1 Ekim) 68. bölüm MasterChef dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı?
02.10.2020 - 01:29 |

MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? (1 Ekim) 68. bölüm MasterChef dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı?

Bu yıl da izleyenleri ekran başına kilitleyen TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. 68. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından haftanın 3. eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? (1 Ekim) 68. bölüm MasterChef dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı?
ABONE OL

3. sezonuyla da büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de 8. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar ve dokunulmazlık ile eleme adayları ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Kırmnızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Sefa oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, 3. eleme adayı olarak Uğur'un ismini verdi.

Böylelikle ilk 3 eleme adayı Esra, Duygu ve Uğur oldu...

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Hayat oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni Hayat dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Yeni Hayat oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni Hayat dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı'nın mesleği ne?

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı'nın mesleği ne?

Bir zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, konusu nedir? Nerede çekiliyor...

Bir zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, konusu nedir? Nerede çekiliyor...

Mucize Doktor Ferda karakteri Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın eşi kim, boyu ve yaşı kaç, filmleri - dizileri neler?

Mucize Doktor Ferda karakteri Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın eşi kim, boyu ve yaşı kaç, filmleri - dizileri neler?

Sıradaki Haber