MasterChef eleme adayları kimler? (26 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı hangi takım ve kim kazandı?

3. sezonuyla da büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar ve dokunulmazlık ile eleme adayları ile ilgili merak edilenler...



MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Kırmnızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Furkan oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Furkan, ilk eleme adayı olarak Barbaros'un ismini verdi. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Celal seçildi. Böylece MasterChef'te dün akşamın eleme adayları Barbaros ve Celal oldu.



İŞTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI



Ayyüce

Esra

Eray

Özgül

Barbaros

Celal