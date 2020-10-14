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HaberlerMagazin Haberleri Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef'te eleme adayları belli oldu... Eleme adayları kimler?
14.10.2020 - 01:24 |

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef'te eleme adayları belli oldu... Eleme adayları kimler?

MasterChef 77. bölümü ekrana geliyor. Bu akşam iki takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şimdi MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yoğun bir şekilde soruluyor.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef'te eleme adayları belli oldu... Eleme adayları kimler?
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MasterChef'te heyecan devam ediyor. Her salı günü olduğu gibi bu akşam yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunundan Mavi takım galip geldi. Böylelikle Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi. Şefler tadım yaptı ve dokunulmazlığı kazanan ismi Ayyüce oldu. Ayyüce ilk eleme adayı olarak Didem'in ismini verdi. Diğer eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Özgül oldu.

MAVİ TAKIM

Uğur

Furkan

Emir

Esra

Tanya

Berker

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Sefa

Barbaros

Serhat

Eray

Ayyüce

Özgül

Didem

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    Cadde Yazarları

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