14.10.2020 - 01:24 |
Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef'te eleme adayları belli oldu... Eleme adayları kimler?
MasterChef 77. bölümü ekrana geliyor. Bu akşam iki takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şimdi MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yoğun bir şekilde soruluyor.
MasterChef'te heyecan devam ediyor. Her salı günü olduğu gibi bu akşam yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunundan Mavi takım galip geldi. Böylelikle Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi. Şefler tadım yaptı ve dokunulmazlığı kazanan ismi Ayyüce oldu. Ayyüce ilk eleme adayı olarak Didem'in ismini verdi. Diğer eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Özgül oldu.
MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Emir
Esra
Tanya
Berker
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Sefa
Barbaros
Serhat
Eray
Ayyüce
Özgül
Didem