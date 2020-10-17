MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef eleme adayları kimler? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı
17.10.2020 - 13:46 |

MasterChef eleme adayları kimler? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı MasterChef Türkiye'de bu akşam kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecekler. MasterChef ekibi bu hafta Balıkesir'de. Peki Masterchef eleme adayları kimler?

MasterChef eleme adayları kimler? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı
ABONE OL

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Balıkesir'e giden yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecekler. Kırmızı takım mı, yoksa mavi takım mı daha başarılı olacak? Yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı ilk kaybeden takım kırmızı takım olmuştu. Kırmızı takımdan Didem ve Özgül ilk çıkan eleme adayları oldu. İkinci dokunumazlık oyununda ise mavi takım kaybetti 3. ve 4. eleme adayları ise Esra ve Emir oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Esmersoy formunu koruyor

Burcu Esmersoy formunu koruyor

Hande Demir göz kamaştırdı

Hande Demir göz kamaştırdı

Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı

Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı

Zehra Çilingiroğlu soruları duyunca gazladı

Zehra Çilingiroğlu soruları duyunca gazladı

Sıradaki Haber