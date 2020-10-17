MasterChef eleme adayları kimler? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Balıkesir'e giden yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecekler. Kırmızı takım mı, yoksa mavi takım mı daha başarılı olacak? Yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı ilk kaybeden takım kırmızı takım olmuştu. Kırmızı takımdan Didem ve Özgül ilk çıkan eleme adayları oldu. İkinci dokunumazlık oyununda ise mavi takım kaybetti 3. ve 4. eleme adayları ise Esra ve Emir oldu.