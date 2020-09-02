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02.09.2020 - 08:44 |

MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye yeni bölümde büyük iddialar

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oluşturulan yeni mavi ve kırmızı takımlar en iyi menüyü çıkarabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme potasına çıktı? İşte MasterChef son bölüm ve yeni bölümden detaylar...

MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye yeni bölümde büyük iddialar
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MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Mavi takımın kaptanı Celal olurken, kırmızı takımın kaptanı olarak Eray'ı seçti. Takımların oluşmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım meksika mutfağı ile karşı karşıya geldiler.

1 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de meksika mutfağında en iyi olan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım eleme potasına gitmesi için adayları belirledi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.

Eleme potasına giden adaylar ise Özgül ve Duygu oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım: Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

Kırmızı takım: Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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