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28.11.2020 - 13:35 |

MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık heyecanı

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. İlk dokunulmazlık oyununun ardından bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Eleme potasına kimlerin adı yazıldı? İşte MasterChef Türkiye yeni bölümden ilk detaylar.

MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye yeni bölümde dokunulmazlık heyecanı
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TV8'in efsane yarışması MasterChef Türkiye'de finale adım adım yaklaşılıyor. 8 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyunu geçtiğimiz günlerde oynanmıştı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ve şefler Kapadokya'dan yayın yapacaklar. Muhteşem bir manzara eşliğinde yapılacak programda dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, bu akşamki dokunulmazlık yarışında kazanan tarafa kırmızı mı, yoksa mavi takım mı olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf mavi takım olmuştu. Uğur, Serhat, Ebru ve Özgül arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda Serhat dokunulmazlığı aldı. Ebru ve Uğur 2'şer oy aldı. Eşit oy olmasından dolayı kaptan olan Ebru son kararı verdi. 1. eleme adayı olarak Uğur çıktı.

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Cadde Yazarları

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