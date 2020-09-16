MasterChef eleme adayları kimler oldu? (15 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım?

Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası yaratan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 56. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Duygu oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Serhat'ın ismini verdi. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Özgül seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Serhat ve Özgül oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI



Mavi takım kimler var?



Furkan (Kaptan), Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur

Kırmızı takımda kimler var?



Selin (Kaptan), Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray