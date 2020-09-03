MasterChef eleme adayları kimler oldu? (2 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı kim hangi takım kazandı?

TV8'in her sezonu büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye'de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 43. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununu bu kez daha Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı ve bu akşam dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Barbaros oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu.



Bu akşam yayınlanan MasterChef Türkiye'de Kırmızı Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, ilk eleme adayı olarak Berker'in ismini verdi. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Ebru seçildi. B



Böylelikle Kırmızı ve Mavi Takımdan Özgül, Duygu, Berker ve Ebru haftanın eleme adayları oldular..

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım kimler var?



Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

Kırmızı takımda kimler var?



Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah